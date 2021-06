Ouadi Madih : “Contre le surendettement, il est indispensable de garantir l’éducation financière des consommateurs”

Q uels sont les facteurs qui poussent les Marocains à s’endetter?

Dans la pratique, les Marocains ont recours à l’endettement pour subvenir à des besoins urgents, parfois imprévisibles. Selon l’enquête menée, les ménages y ont principalement recours pour couvrir une dette existante ou les dépenses relatives à l’éducation des enfants, et faire face à un équipement ou un achat de véhicule.

Quelles sont les principales causes du surendettement ?

Il faut tout d’abord nuancer entre l’endettement et le surendettement. Quand on s’endette, on prend un crédit pour faire face à une situation particulière. On commence à parler de surendettement lorsqu’on ne peut plus rembourser le crédit. Le surendettement résulte principalement d’un manque d’information et de culture financière du côté du consommateur.

Ouadi Madih

“Nous avons constaté que deux emprunteurs sur…