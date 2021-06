Les musulmans et leur part de féminin, selon Fatéma Mernissi

“Ceux qui voudront travailler sur l’évolution de la pensée et des attitudes de Fatéma Mernissi y trouveront ample matière à saisir : les tout premiers pas d’une militante qui a comblé les siens par sa générosité intellectuelle et par une disposition à atténuer la virulence de ses dénonciations quand il le fallait pour avancer dans le sens d’une meilleure compréhension de l’héritage des musulmans”, écrit Abdou Filali-Ansary dans la préface de ce livre de Fatéma Mernissi, qu’il qualifie d’“écrit de jeunesse”.

Et où on trouve déjà toute la pensée de la sociologue la plus connue et la plus prolifique de notre pays.

La femme dans l’inconscient musulman, de Fatéma Mernissi, Editions Le Fennec (2021)