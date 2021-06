“Psychologie de la connerie en politique” : Le vaste programme de Jean-François Marmion

Ils nous auront tout fait.” C’est sur cette formule désabusée que Jean-François Marmion ouvre le troisième volet de son encyclopédique étude de la connerie, consacrée à celle qui sévit en politique. Et ce “tout” annonce une montagne si infranchissable qu’il ne faut pas moins d’une trentaine de contributeurs, psychologues, avocats pénalistes, journalistes, historiens, politistes, spécialistes des médias et même addictologues… pour effleurer le sujet. Après le succès phénoménal de Psychologie de la connerie (100 000 exemplaires vendus et 19 traductions), les éditions Sciences Humaines enrichissent leur collection des “Livres indispensables” d’une nouvelle somme, Psychologie de la connerie en politique, qui frappe autant par son actualité que par sa capacité à formuler les lois intemporelles du sujet.

Enjeux de démocratie

Psychiatre, Patrick Lemoine pose d’emblée une question existentielle, celle de “la…