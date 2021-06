En Espagne : le Maroc et le Sahara, un levier politique qui profite à (l'extrême) droite

Emportée par la liesse d’un soir de victoire, elle ne croyait peut-être pas si bien dire. Face à une foule compacte de partisans massés devant le siège de sa formation, elle prédisait “des jours comptés” pour le gouvernement de Pedro Sánchez. Ce 4 mai au soir, la nouvelle figure montante de la droite espagnole et candidate à sa propre réélection, Isabel Díaz Ayuso (PP), le sait plus que quiconque : en s’adjugeant haut la main les législatives anticipées de la région de Madrid, cette quadra au populisme décomplexé venait d’asséner une claque d’envergure à la gauche gouvernementale. Au même moment, la crise marocaine prenait de l’ampleur et allait pousser le gouvernement espagnol dans ses derniers retranchements, tout en bouleversant le jeu politique interne.

Pedro Sánchez acculé

Il semble presque loin le temps où, dans une Espagne morcelée suite au séisme indépendantiste catalan, le Maroc apparaissait comme un potentiel appui de poids pour la stabilité…