Economia Book : “Les jeunes au Maroc, comprendre les dynamiques pour un nouveau contrat social”

Le format est principalement électronique, avec un tirage papier limité. Les livres Economia book sont d’emblée mis sous un format PDF sur la toile d’internet et mis à disposition sous d’autres types de formats pour nos différents partenaires.

Economia-book va au-delà de l’initiation pour confronter les options, les choix et les alternatives fondées sur le savoir et la recherche scientifique ; l’éclairage ainsi développé ambitionne d’apporter des réponses innovantes à des thématiques stratégiques pour un public averti.

Les volumes sous format book d’Economia sont destinés à un public diversifié : les décideurs politiques, les opérateurs économiques, les chercheurs académiques et les étudiants engagés dans des travaux universitaires sont visés par leur contenu. Elles ciblent également les acteurs de la société civile et toutes les institutions et personnes au Maroc et à l’étranger, qui cherchent à connaitre les données et analyses par rapport aux faits économiques et sociaux de la société marocaine.

Ce premier volume

Cette première édition d’Economia Book est consacrée à la question de la jeunesse, avec comme titre « Les jeunes au Maroc : Comprendre les dynamiques pour un nouveau contrat social ». Comprendre les dynamiques sociales, économiques, culturelles et politiques des jeunes marocains s’est imposé à nous aussi bien comme un devoir que comme une évidence. En effet, en plus de l’intérêt que nous portons en tant qu’institution d’enseignement supérieur à la sociologie des jeunes et aux comportements des nouvelles générations, nous nous sommes engagés, depuis plus de sept années, dans une série de programmes de recherche sur les jeunes, encadrés d’un point de vue conceptuel par des chercheurs membres de la Chaire Fatima Mernissi et relayés par d’autres collègues de la Chaire Innovations sociales des entreprises sur les questions en lien avec l’employabilité et l’entrepreneuriat.

Catégorie sociologiquement insaisissable et politiquement boudée, les jeunes sont, malgré toute l’attention politique dont ils font l’objet, assez mal étudiés à partir de leurs vécus, de leurs pratiques et perceptions et surtout leurs doléances et aspirations. Aussi, l’objet de ce volume d’Economia book est d’exploiter les résultats des enquêtes fortement riches en données que nous avons menées sur le terrain, largement légitimées par le contexte actuel qui replace les jeunes au centre des préoccupations politiques du pays. D’autres contributions de chercheurs spécialisés dans la question de la jeunesse au Maroc et dans le monde viennent enrichir cette publication.

Structure du livre

Le livre est structuré en trois parties. La première partie « Panorama transnational » est composée de deux chapitres et deux interviews ; elle sert à placer la situation actuelle des jeunes au Maroc/du Maroc dans des géographies plurielles, des imaginaires et des temporalités multiples.

La seconde partie de ce book, intitulée « Economie, insertion et leadership » est dédiée aux problématiques d’insertion des jeunes en traitant de l’emploi, de l’employabilité et du leadership. Elle est composée de 5 chapitres.

La 3ème partie de ce book intitulée « Culture, société et territoire » est consacrée aux contributions ayant pour objet l’analyse des pratiques culturelles et sociales des jeunes et leur inscription territoriale. Elle se compose de trois chapitres et d’une interview.