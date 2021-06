Patron de SDTech, l’expert français des poudres ultrafines, Jalil Benabdillah est un homme de réseaux, ancien président notamment d’Erasmus France et de Leader, un club fédérant plus de 200 entreprises en Occitanie, qu’il a laissé pour se présenter aux élections régionales des 20 et 27 juin. L’hyperactif, à qui cinq heures de sommeil “suffisent pour être bien”, a accepté de s’asseoir pour répondre à l’Entretien d’embauche de Diaspora.

Par Diaspora Par Telquel