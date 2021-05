Réouverture de toutes les mosquées au niveau national

Le roi Mohammed VI a donné ses instructions pour entamer la réouverture des mosquées, progressivement et en coordination avec les autorités sanitaires et administratives.

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques a annoncé dans un communiqué la reprise progressive des prières quotidiennes et des prières du vendredi dans toutes les mosquées du royaume, dans le cadre du respect des précautions nécessaires pour éviter la propagation du virus, notamment le respect de la distanciation sociale et le port du masque.

Les salles d’ablutions resteront fermées.

(avec MAP)