Maroc-Espagne : tout ce qu’il faut savoir avant la convocation de Brahim Ghali le 1er juin

Plus d’un mois après son arrivée en Espagne et son hospitalisation pour traiter une infection au Covid-19, le chef du Front Polisario Brahim Ghali sera convoqué pour la première fois le 1er juin par un juge de l'Audiencia Nacional, la plus haute juridiction espagnole. Il sera entendu dans le cadre de deux enquêtes le concernant.

Par La Rédaction