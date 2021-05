Fouad Laroui : “En sciences ou en philo, on ne peut faire l’impasse sur les Arabes”

P armi les raisons qui vous ont poussé à écrire cet essai, vous évoquez la perception des Arabes en Occident. Est-ce un livre destiné à un lectorat occidental ?

À vrai dire, je ne sais pas. Je me suis adressé à un lecteur universel, comme le font la plupart des auteurs, et ensuite les circonstances dictent ce qu’il advient de cette belle intention. Parfois, on est lu par des gens à qui on ne s’était pas adressé… Mais bon, disons que ce sont plutôt les Occidentaux qui, dans une très large mesure, ne savent rien de la part considérable qu’ont prise les “Arabes” — en fait des Arabes, des Perses, des Turcs, des Amazighs, des Kurdes… — dans la constitution du savoir humain. C’est donc, objectivement, à un lectorat occidental que s’adresse ce livre, pour l’instruire. Cela dit, combien de Marocains, combien d’Arabes savent…