Nouveau modèle de développement : la CSMD érige l’éducation en priorité

Ce n’est pas une nouveauté, mais presque. Régulièrement fiché comme l’un des principaux points noirs du développement, l’accès à une éducation de base et à l’enseignement supérieur sont hissés en “priorités premières” dans le nouveau rapport de la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD), présenté ce mardi 25 mai au roi Mohammed VI. À la différence que l’accès à l’enseignement — primaire et secondaire d’une part, universitaire de l’autre — est appelé à faire l’objet d’une refonte pleine et entière. Notamment dans l’offre proposée par le système public. L’accès à une éducation de “qualité” et “généralisée” est érigé comme un socle — “le creuset” — nécessaire à “l’épanouissement” de ceux, les jeunes, “qui façonneront l’avenir du Maroc”. L’ambition ? Tendre d’abord, d’ici l’horizon 2035, à ce que 90 % des élèves possèdent “les compétences scolaires fondamentales à la fin du cycle primaire”. Un chantier d’ampleur, lorsque l’on sait que l’accès à une…