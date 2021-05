Nadia El Bouâamri, serial directrice

A 54 ans, Nadia El Bouâamri n’a connu que des postes à responsabilités dans sa carrière. Une suite logique, car si son ascenseur professionnel a pris le sens de la montée, c’est que la nouvelle directrice de l’Institut supérieur de commerce et d’administration des entreprises (ISCAE) de Casablanca a bien musclé son CV. Après avoir décroché son diplôme du Cycle normal (quatre ans de formation) à l’ISCAE, elle s’envole pour HEC Montréal où elle opte pour des études de marketing. Mais c’est le virus de l’enseignement qui finit par la piquer. “La découverte de l’enseignement a commencé à HEC Montréal, à un moment où ma vie de jeune mère m’amenait à concilier mes aspirations personnelles et professionnelles de manière plus équilibrée, se souvient Nadia El Bouâamri. Une vraie passion naît alors pour l’enseignement en tant qu’activité et en tant que…