Droits des femmes, libertés individuelles, Code de la famille… Ce qu’en dit le rapport de la CSMD

Tandis que le débat autour des droits des femmes et des libertés individuelles est plus que jamais sur la table ces dernières années, la CSMD semble claire : “Le renforcement des libertés individuelles et publiques et leur protection par le système judiciaire sont une condition nécessaire à la création d’un climat de confiance et à la libération des énergies”, peut-on lire sur le rapport de la commission Benmoussa : une conclusion tirée de nombreuses séances d’écoute auprès des citoyens marocains, et de la jeunesse en particulier. “Pour enclencher cette dynamique de libertés et de responsabilité, il est nécessaire de réduire significativement les zones grises (imprécisions, ambiguïtés dans les textes, ou décalages flagrants avec la pratique) qui…