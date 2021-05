Gunter Pauli : “Pour accélérer sa transition écologique, le Maroc doit s’appuyer sur sa jeunesse”

Le “Blue Economy Tour” de Gunter Pauli démarre fort. Depuis le 17 mai et à l’occasion de la publication de son livre Le Modèle Maroc, l’entrepreneur belge rencontre élus, universitaires, entrepreneurs et investisseurs dans le but de défendre sa conception de l’économie en harmonie avec l’écologie. Interview avec celui qui se définit comme un “entrepreneur pour le bien commun”.

TelQuel : Qu’est-ce que l’économie bleue ?

Gunter Pauli : L’économie bleue est une opportunité de réaliser un développement socio-économique et écologique dans un territoire, que ce soit un village, une ville, une province ou un pays. Le but est de découvrir ce qui est localement disponible, auquel on peut ajouter une valeur tout en répondant aux besoins de base de tout le monde dans ce territoire : l’eau, la nourriture, la santé, l’hébergement et le travail. L’économie bleue est une nouvelle manière de regarder les opportunités qui se présentent à…