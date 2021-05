Nucléaire : Blinken ne voit “pas encore” de signe encourageant de l’Iran

La question à laquelle nous n’avons pas encore de réponse est de savoir si l’Iran, en fin de compte, est prêt à faire le nécessaire pour se conformer de nouveau à l’accord”, a affirmé le secrétaire d’État américain Antony Blinken sur la chaîne de télévision CNN.

Conclu en 2015 à Vienne, ce “plan d’action global commun” (JCPOA, selon son acronyme anglais) est moribond depuis que les États-Unis s’en sont retirés en 2018 sous la présidence du républicain Donald Trump.

Mais la nouvelle administration du démocrate Joe Biden souhaite le remettre sur les rails et elle vient de tenir avec l’Iran plusieurs sessions de négociations indirectes, avec l’aide des autres États parties à l’accord (Allemagne, France, Royaume-Uni, Chine et Russie).

“Nous savons quelles sanctions vont devoir être levées si elles ne sont pas compatibles avec l’accord nucléaire”, a encore expliqué Antony Blinken sur la chaîne ABC. “L’Iran, je crois, sait ce qu’il doit faire pour revenir au respect de l’accord sur les aspects nucléaires, et nous n’avons pas vu si l’Iran est prêt à prendre une décision”. “C’est l’enjeu, et nous n’avons pas encore la réponse”, a-t-il ajouté.

“La levée des sanctions de Trump (…) est une obligation légale et morale. PAS un outil pour prendre l’avantage dans les négociations”, a réagi sur Twitter le ministre des Affaires étrangères iranien, Mohammad Javad Zarif. Cela “n’a pas marché pour Trump, (cela) ne marchera pas pour vous”, a-t-il ajouté.

Lifting Trump’s sanctions, @SecBlinken, is a legal & moral obligation. NOT negotiating leverage.

Didn’t work for Trump—won’t work for you.

Release the Iranian people’s $Billions held hostage abroad due to US bullying

Trump’s legacy is past its expiration date. Drop it, @POTUS

— Javad Zarif (@JZarif) May 24, 2021