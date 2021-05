Jeux vidéo : vers une professionnalisation de l’e-sport au Maroc ?

Un pari sur l’avenir. L’e-sport est un business où peu d’acteurs parviennent à tirer leur épingle du jeu. C’est d’autant plus vrai au Maroc, où les pros du gaming se tournent souvent vers l’international. “Il est difficile d’en faire un métier au Maroc”, confirme Youba Hamatou, stratège de l’e-sport business et fondateur de GameSense Agency, une agence de communication spécialisée dans l’e-sport. Le principal challenge : le paiement en ligne pour les e-sportifs marocains, qui n’ont pas forcément de carte internationale leur permettant de payer par Internet dans le cadre de l’organisation d’événements e-sport. “En France par exemple, beaucoup de jeunes dont des mineurs ont l’accès facile aux événements e-sport et ce grâce à la mise à disposition de la carte bleue, contrairement au Maroc”, souligne Youba.

Une industrie naissante ?

Pour Othmane Guerrou, président de l’association e-sport marocaine MESA, il s’agit ainsi avant tout de structurer le secteur : “Cette industrie en plein développement…