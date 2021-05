Cinq livres pour être incollable sur l’Histoire du Maroc

L’histoire du Maroc est millénaire, elle a été écrite par des hommes et des femmes qui l’ont façonnée à leur guise ou subie malgré eux.

Cinq auteurs, Aziz Binebine dans Tazmamort, Adam Barbe dans Dette publique et impérialisme au Maroc (1856-1956), Zakya Daoud dans Abdelkrim Khattabi : une épopée d’or et de sang, Mouna Hachim dans Ben Toumert ou le dernier jour des voilés et Orna Baziz dans Tremblement de terre à Agadir : récits d’une rescapée (1960-2020) se sont penchés, chacun à sa manière, sur l’un des épisodes qui ont enrichi notre histoire commune.

«Cinq livres essentiels sur l'Histoire du Maroc»

Des Almohades menés par Ben Toumert, à Abdelkrim Khattabi qui a fait plier la France et l’Espagne, en passant par les années de plomb ou le tremblement de terre d’Agadir, à comment le Maroc a cédé sa souveraineté “pour une poignée de dollars”, ces œuvres sont certainement une manne essentielle pour comprendre l’acheminement du royaume à travers des siècles d’histoire.

