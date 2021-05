Santé : les médecins étrangers doivent-ils pouvoir exercer au Maroc ?

Les médecins étrangers pourront prochainement exercer dans le royaume, a annoncé le ministre de l’Économie, Mohamed Benchaâboun, le 14 avril dans son intervention devant Mohammed VI, à l’occasion du lancement de la généralisation du système de couverture sociale pour tous. Les médecins marocains ont accueilli la nouvelle avec des réserves. Débat entre Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé et Jaâfar Heikel, professeur en médecine et expert en management sanitaire.

Par Mohamed Berrada