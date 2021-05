[#rework, ép. 1] Après-Covid : travail hybride ou “gig economy”?

La parenthèse Covid-19 a dessillé les yeux du monde entier sur la possibilité de travailler autrement, sans perdre en efficacité. Néo-intérim, temps partagé, tâcheronnage 2.0, travail du clic, hybridation… le moule originel se fissure de toutes parts, mais nul ne peut prévoir exactement à quoi ressemblera la “marketplace” de demain. À travers la série #Rework et grâce à l’apport scientifique et prospectif de consultants, chefs d’entreprises, économistes et sociologues, TelQuel fait le pari d’ébaucher la future physionomie de l’emploi dans notre pays.

Par La Rédaction