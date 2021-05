Dans la série Mondes cachés : cinéma, mort et affaire d’État

L’acteur égyptien Adel Imam est reconnu comme étant la plus grande star de comédie du monde arabe. Avec sa filmographie impressionnante (117 films, 10 pièces de théâtre et un bon nombre de séries télévisées), il a marqué plusieurs générations par ses mimiques et ses traits d’humour, qui resteront dans les annales. Mais ce qu’on oublie de citer, c’est qu’il s’est aussi distingué dans des films où il jouait des rôles tragiques afin de dénoncer les maux de la société égyptienne (L’oublié, Les oiseaux de la nuit…).

C’est le cas dans Mondes cachés (Awalem Khafiya), qui a failli être censuré en Égypte, où Adel Imam incarne Hilal Kamel, un journaliste populaire et célèbre pour ses articles acerbes contre toutes les déviances de l’État. Sa vie bascule lorsqu’il découvre, chez un marchand ambulant, les mémoires…