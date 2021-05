Nawal El Moutawakel et Zoubida Charrouf en tandem pour l’épanouissement des jeunes filles dans le milieu sportif

L’association Inspiring Girls, représentée par sa co-présidente Zoubida Charrouf, professeur à la faculté des sciences de l’Université Mohammed V de Rabat, et l’Association marocaine sport et développement (AMSD) présidée par l’ancienne athlète olympique et secrétaire d’État Nawal El Moutawakel, joignent leurs forces pour l’épanouissement professionnel des femmes par le sport. Une ambition commune qu’elles détaillent dans cet entretien croisé.

Qu’est-ce qui a motivé le partenariat entre IGM et AMSD ?

Le partenariat entre Inspiring Girls Morocco et l’Association marocaine sport et développement est né d’une volonté commune d’agir ensemble en faveur des jeunes filles et de contribuer à leur donner confiance en elles et en leurs capacités à dépasser les constructions sociales…