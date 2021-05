Badr Ikken : “L’exportation d’hydrogène vert va nous permettre d’exploiter au mieux les ressources du pays”

La question climatique est au cœur du débat ces dernières années. Achever la transition énergétique et réussir la décarbonation de l’industrie est désormais une priorité à l’échelle internationale. À l’image des autres pays du monde, le Maroc ambitionne de dépasser 52 % de son mix énergétique en 2030. Selon le ministre de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement, Aziz Rabbah, ce chiffre pourrait même être atteint avant 2026, le système électrique 2021-2030 étant fondé entièrement sur des énergies renouvelables et un taux réduit de gaz. Mais pour décarboner les différents secteurs de l’économie, l’usage direct des énergies renouvelables ne suffit pas, plusieurs secteurs étant difficilement électrifiables et nécessitent le recours aux combustibles. L’hydrogène vert se présente ainsi comme alternative permettant d’accélérer la décarbonation des industries qui se basent sur les systèmes de gaz…