La Chambre marocaine des salles de cinéma presse le gouvernement pour une réouverture

Dans une lettre datée du 4 mai dernier et adressée au ministère de la Culture, la Chambre marocaine des salles de cinéma a appelé le ministère de tutelle à rouvrir d’urgence les salles de cinéma. “Le Maroc détient désormais un triste record du monde, celui du nombre de jours de fermeture des cinémas durant la crise Covid : 407 jours consécutifs”, peut-on lire sur le document. “Sans ressources supplémentaires de l’État, il est urgent de rouvrir les cinémas, avec une annonce ferme trois semaines avant cette date, afin de relancer la lourde machine qu’est l’exploitation cinématographique”, poursuit plus loin la lettre. Et de conclure : “Un calendrier de réouverture et de montée en puissance de la jauge de spectateurs peut désormais être défini et nous souhaitons vous faire une première proposition que les autorités sanitaires pourront ajuster en concertation avec les professionnels du secteur.”

Lettre au ministère de la Culture

“Il est…