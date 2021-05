PJD, quand les frères se déchirent

El Othmani avale les couleuvres, Ramid ménage la chèvre et le chou, et Benkirane met de l’huile sur le feu… Il n’y a pas de doute, le projet de légalisation du cannabis et la normalisation avec Israël ont fissuré le PJD. Trop c’est trop pour des cadres du parti qui estiment que l’ADN de leur formation est remis en cause.