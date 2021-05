Ismail Zniber veut révolutionner nos maisons avec la domotique

G eek rbati

Ismail Zniber est un mordu de mathématiques et d’informatique. Et c’est à Rabat, sa ville natale, qu’il s’est formé. “J’ai obtenu mon baccalauréat en sciences mathématiques au lycée Moulay Youssef en 2004 et une licence en maths et informatique à la faculté des sciences de Rabat en 2008”, raconte-t-il, fier d’avoir réalisé tout son parcours dans le système éducatif marocain.

“Durant un premier stage dans le domaine de la sécurité électronique, je me suis spécialisé dans la vidéosurveillance, les systèmes d’alarme, la détection d’intrusion et d’incendie” Ismail Zniber

Avant de se lancer dans l’entrepreneuriat, le Rbati a préféré acquérir de l’expérience dans le domaine de la sécurité électronique auprès de grandes entreprises. “Durant un premier stage dans une société…