Boujemaa Achefri écrit contre l’œil

L’œil (ne) voit (pas)”. C’est sur cette assertion provocatrice que s’ouvre le dernier ouvrage de critique d’art de Boujemaa Achefri. Au cœur de sa réflexion, nourrie des travaux de neuf artistes, la place du corps dans le geste créateur, et son interaction avec le support.

La peinture avec et contre le néant

L’œil est ainsi marginalisé par rapport à la dialectique entre surface et profondeur, entre lumière et obscurité, par rapport au toucher. L’auteur appelle à faire le “deuil des couleurs”, pour s’intéresser au corps-à-corps avec la matière, pour y retrouver “le rhizome de l’enfance”. De ce qui a été et n’est plus, que recherchent autant le poète que l’artiste, en se demandant : “Qu’est-il arrivé pendant l’acclimatation et l’expulsion des traces ?”

Dédié à feue Fatima Mernissi, L’œil et l’oubli, réflexions esthétiques sur…