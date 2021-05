Poisonous Roses : l'amour fraternel filmé par Ahmed Fawzi Saleh

Les relations fusionnelles entre frères et sœurs ont rarement été abordées au cinéma. Encore plus lorsqu’elles proviennent de la plus basse échelle de la société.

C’est à cet exercice que s’est prêté le réalisateur égyptien Ahmed Fawzy Saleh pour son premier long-métrage si particulier, Poisonous Roses (Ward masmoum). Tiré du roman éponyme de l’écrivain égyptien Ahmed Zaghloul Al Sheety, ce film décrit le quotidien de Taheya, une jeune femme de 28 ans, qui ne vit et ne travaille que pour son frère Saqr. Celui-ci travaille dans le quartier misérable des tanneurs, situé dans les bas-fonds du Caire. Dépressif, il n’a qu’une seule envie : quitter cette zone “maudite” pour aller clandestinement en Italie et s’assurer un avenir meilleur. Mécontente de ses…