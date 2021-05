Amina Aouchar admire la capitale

Rabat est une ville qui, tout en aspirant à la modernité, dans laquelle elle est entrée de plain-pied depuis plusieurs décennies déjà, n’entend pas la subir et préserve son histoire dans la discrétion de ses ruelles.

Les vestiges anciens sont rarement relégués au rang de monuments historiques et ils conservent, à l’abri du temps, un mode de vie ancien, à la fois contradictoire et complémentaire de cette modernité vers laquelle la ville tend de plus en plus.

Une série d’images, où modernité et passé se côtoient, sont le joli prétexte qui permet à l’auteur de décrire la capitale du royaume dans sa splendeur actuelle tout en valorisant son passé millénaire.

Rabat, une dame pour le Bou Regreg, de Amina Aouchar, éd. Senso Unico (2007).

