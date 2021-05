Rim Berahab : “Pour un avenir plus vert, les énergies renouvelables doivent englober tous les secteurs de l’économie”

Accélérer la transition énergétique, est-ce indispensable à la relance économique ? Pour Rim Berahab, économiste au Policy Center for the New South, le think tank basé à Rabat, dans un contexte de crise, les économies ne peuvent pas simplement être relancées en ressuscitant les mêmes pratiques de production que par le passé. Un tournant vers une économie plus verte est nécessaire et permettra d’offrir, à terme, plus de sécurité énergétique, d’ouverture de marchés et de création d’emplois. Entretien.

TelQuel : Quelle évaluation faites-vous de l’impact du Covid-19 sur le secteur des énergies renouvelables ?

Rim Berahab : La crise du Covid a d’abord eu un impact sur le secteur des énergies fossiles, plus particulièrement le pétrole, à cause de la baisse drastique de la demande mondiale et de la garde des prix entre les membres de l’OPEP+ (groupe de 24 pays producteurs de pétrole,…