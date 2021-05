Demande de sponsoring : quand Mohamed Kettani dit “niet” à Abdeslam Ahizoune

Le président de la Fédération royale marocaine d’athlétisme (FRMA) et par ailleurs PDG de Maroc Telecom, Abdeslam Ahizoune, a essuyé un refus sans appel de la part du PDG d’Attijariwafa Bank, Mohamed Kettani. Les faits trouvent leur origine dans un courrier de renouvellement de sponsoring que TelQuel a pu obtenir. Partenaire régulier de la FRMA, Attijari a pour coutume d’apporter une contribution financière à la fédération dirigée par Ahizoune. C’est ainsi que le 20 novembre 2020, ce dernier adresse une lettre au président directeur général d’Attijari, l’invitant à signer un contrat de sponsoring liant la fédération à la première banque commerciale du royaume, filiale de la holding royale Al Mada. Dans la correspondance, Ahizoune met les formes en listant les réalisations de la fédération. “La FRMA, se félicite Ahizoune, a élargi la plateforme de ses infrastructures et compte actuellement à son actif 21 pistes d’athlétisme dans plus de…