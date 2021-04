Tahar Ben Jelloun explique la voie de Moha aux enfants

Il était une fois un homme d’un certain âge, appelé Moha. Toute sa vie, il a observé des hommes vivre. On disait qu’il était fou et sage à la fois.” C’est avec la figure de Moha, à laquelle il a consacré un de ses plus beaux romans, et sur le mode du conte, que Tahar Ben Jelloun entame cet ouvrage.

C’est quoi la philosophie ? Penser, douter, sceptique, éducation… Les concepts s’enchaînent de fil en aiguille, chacun amenant le suivant. En gras et bleu, apparaissent les mots qui renvoient à d’autres entrées du livre. À la fin de chaque bloc, avec “À toi de jouer”, l’enfant est invité à mettre en pratique ce qui lui a été exposé, ou à réfléchir à une citation, qui prend parfois la forme d’une boutade : “Penses-tu que tes…