Le cinéma de Youssef Chahine dans tous ses états

Une cinématographie aussi riche que diverse par la variété des thèmes abordés. Durant ses 60 ans de carrière dans le monde du 7e art, Youssef Chahine a réussi à accompagner les évolutions politiques et socioéconomiques du monde arabe, en particulier l’Égypte, à travers ses œuvres. Des films où les critiques acerbes et frontales de la société se mêlent, de manière inattendue, à une féerie musicale proche de la poésie. Plus qu’un artiste, Youssef Chahine était un dénicheur de talents hors pair. Nour El Sherif, Faten Hamama, Farid Chawki ou encore Farid El Attrach ont défilé devant sa caméra. Il a également contribué à l’éclosion d’autres carrières, comme celles de Omar Sharif ou Chadia pour ne citer qu’eux. L’œuvre de Chahine est tout sauf monolithique. L’artiste a exploité tous les genres : thriller, comédie, comédie musicale, fresque historique, drame personnel… Tout en innovant et en imposant sa singularité au cinéma mondial. Pour…