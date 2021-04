Dans la bibliothèque de Simone Bitton

Née à Rabat, la cinéaste Simone Bitton attend la fin de la pandémie pour sortir son nouveau film, ‘Ziyara’, qui va à la rencontre des gardiens musulmans de sanctuaires et de cimetières juifs au Maroc.

1. L’orientalisme, l’Orient créé par l’Occident, d’Edward Said

“J’ai tellement offert ce livre que je dois régulièrement le racheter. Edward Said est le penseur qui a remis mon monde à l’endroit dans les années 1980, lorsque j’étais étudiante à Paris. L’Orientalisme est aujourd’hui traduit en 36 langues. C’est sans doute le texte fondateur de ce qu’on appelle aujourd’hui “les études postcoloniales”. Il n’est pas anodin que son auteur soit un Palestinien né à Jérusalem. C’est un essai intelligent et beau, qui se lit facilement, qui bouscule et qui reconstruit. Le lecteur “oriental” ou “occidental” peut dialoguer avec lui, quel que soit le champ artistique qui le touche le plus : la peinture, la musique, la littérature ou le…