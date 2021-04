En Arabie saoudite, les déboires de l’empire des Ben Laden sous MBS

Le groupe Ben Laden, plus grand empire de construction d’Arabie saoudite fondé par le père d’Oussama ben Laden en 1931, s’est enrichi pendant des décennies grâce à sa proximité avec la famille royale. Mais il croule aujourd’hui sous les dettes.

L’État a retiré le contrôle de la gestion à la famille Ben Laden, qui a construit une grande partie de l’Arabie saoudite moderne, dans le cadre d’une vaste campagne anticorruption menée en 2017 par Mohammed ben Salmane (MBS) et largement considérée comme une purge politique.

“Les Ben Laden ont survécu au 11-Septembre mais ils n’ont pas pu survivre à MBS” Un proche de la famille

“Les Ben Laden ont survécu au 11-Septembre mais ils n’ont pas pu survivre à MBS, a déclaré à l’AFP un proche de la famille. On aurait pu penser que ce serait l’inverse.”

Bakr ben Laden, ancien président du groupe et demi-frère septuagénaire d’Oussama, est en détention depuis novembre 2017, selon deux proches de la famille. Ses frères Saad et Saleh ont été un temps emprisonnés. Aucun chef d’accusation n’a été divulgué publiquement. Ils nient avoir commis des actes répréhensibles.

Le gouvernement a récupéré la participation des trois frères dans la société, soit 36,2 %, d’après un document officiel vu par l’AFP. Les autorités ont également saisi des biens, notamment des villas, des jets privés et une collection de voitures de luxe, et ont interdit aux membres de la famille de voyager à l’étranger, selon les proches.

“L’empire” Ben Laden

Mohammed, père d’Oussama, a fondé la société qui s’est transformée en empire de plusieurs milliards de dollars grâce à des contrats publics lucratifs de construction de palais, d’universités, d’autoroutes et de mosquées.

Cet immigré yéménite a eu plus de cinquante enfants de plusieurs épouses. Une famille tentaculaire qui a fait l’objet d’une attention internationale après les attentats de septembre 2001 aux États-Unis, orchestrés par Oussama, le fondateur du réseau jihadiste Al-Qaïda. La famille l’avait renié dès 1994 en raison de ses activités et n’a pas été inquiétée par l’État saoudien.

“Mon grand-père Mohammed ben Laden et mes oncles ont aidé à construire le royaume et ont servi les rois successifs (…) Cette relation spéciale a pris fin avec MBS” Un membre de la famille Ben Laden

L’entreprise était tellement liée aux dirigeants saoudiens que Bakr ben Laden a longtemps conservé un espace de travail à la cour royale. Il servait souvent de “distributeur de billets” aux membres de la famille royale, selon l’une des sources.

“Mon grand-père Mohammed ben Laden et mes oncles ont aidé à construire le royaume et ont servi les rois successifs, en tant que partenaires incontournables, avec une loyauté et une gratitude indiscutables. Cette relation spéciale a pris fin avec MBS”, a déclaré à l’AFP un Ben Laden de la troisième génération.

Un autre événement dramatique, survenu aussi un 11 septembre, a signé la disgrâce de la famille Ben Laden dans son pays : une grue de l’entreprise s’est écrasée dans la Grande Mosquée de La Mecque ce jour-là en 2015, tuant plus de 100 personnes. C’est également l’année d’accession au trône du père de MBS.

Le groupe a été évincé de nouveaux projets pendant plusieurs mois. Et il a aussi subi la pression de la chute des prix du pétrole depuis 2014, qui a réduit les revenus du gouvernement et provoqué des retards de paiement, ont indiqué les deux sources.

Le coup de grâce

Mais la campagne de répression de 2017 a porté le coup de grâce, avec Bakr ben Laden extirpé de sa villa de Jeddah entouré d’une nuée de SUV noirs, raconte l’une des sources.

“Tout ce que nous voulons, c’est tourner complètement la page” Un membre de la famille Ben Laden

Pour les partisans du prince héritier, cette campagne était nécessaire pour secouer une oligarchie richissime et la sortir de ses habitudes de corruption à l’ère de l’austérité budgétaire. Les Ben Laden “étaient corrompus comme beaucoup d’autres. Ils n’ont pas été abattus comme en Chine, mais enfermés au Ritz pendant quelques mois et ont pu négocier”, assure à l’AFP un proche de la cour royale. Les trois frères Ben Laden n’étaient pas joignables et le gouvernement n’a pas répondu aux sollicitations de l’AFP.

La proximité de la famille avec l’ancien prince héritier saoudien Mohammed ben Nayef et son ancien bras droit Saad Aljabri, dont un fils a épousé une fille de Saad ben Laden, expliquerait aussi l’acrimonie avec MBS. Bakr ben Laden a certes restitué des milliards de dollars d’actifs et d’actions, mais il détient toujours des “actifs importants” à l’étranger, hors de portée du gouvernement saoudien.

Selon l’une des sources, ses associés et lui détiennent des secrets accablants sur des versements effectués aux membres de la famille royale.

“Les cinq dernières années ont été vraiment difficiles pour chaque membre de la famille”, confie le membre de la famille Ben Laden. “Tout ce que nous voulons, c’est tourner complètement la page, faire libérer mon oncle Bakr et retourner faire ce que nous faisons mieux que quiconque : construire le royaume.”