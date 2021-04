Test de paternité : l’avocate Khadija El Amrani dénonce une justice moyenâgeuse

En 2017, le tribunal de Tanger rendait un verdict inédit : un homme dont la paternité avait été prouvée par test ADN à l’issue d’une enquête pour viol — requalifié en “relation sexuelle illégale” — était condamné à verser 100.000 dirhams de dédommagement à la mère. L’enfant obtenait également la reconnaissance de la filiation parentale. Saisie, la Cour d’appel n’a quant à elle pas appliqué les conventions internationales ratifiées par le Maroc, et finalement débouté la mère. Une décision confirmée par la Cour de cassation, dans un arrêt rendu public le 16 avril 2021, estimant que “la fille ne mérite aucun dédommagement, car elle résulte d’un fait illégal, auquel sa mère a pris part”. Dénoncée par les associations de protection de l’enfance et par des avocats, cette décision met en exergue les failles de la Moudawana : contradictions entre préceptes islamiques et conventions internationales, mais surtout manque de précisions des lois…