Sijilmassa : Ronald Messier et James Miller sur les traces de la Cité de l’or

Port” en bordure du Sahara, ville aux dattes succulentes comme en témoigne Ibn Battouta, qui parcourut cette station sur les routes du commerce transsaharien, entre Fès et Gao, Sijilmassa est devenue une légende.

Les gisements de métaux précieux avoisinants lui ont valu, dans les textes arabes médiévaux, d’être appelée “Cité de l’or”, et al-Yaqubi, au IXe siècle, écrivait : “On y trouve de l’or aussi facilement que des plantes, mais le vent l’emporte en poussière”.

C’est cette histoire que retracent Ronald Messier et James Miller, partis à la rencontre des vestiges de la ville mythique, sous l’actuelle Rissani.

Un centre historique

Six ans après sa publication en anglais aux Presses de l’université du Texas, leur ouvrage, intitulé The Last Civilized Place, Sijilmassa and Its Saharan Destiny, est accessible aux lecteurs francophones, grâce à la traduction réalisée par Rita Stirn, professeure d’anglais et par ailleurs auteure d’un ouvrage sur les Musiciennes du Maroc (Marsam, 2017).

Cet ouvrage est l’aboutissement de plus de vingt-cinq ans de fouilles menées par l’archéologue et le géographe américains, aux côtés de leurs homologues marocains, depuis 1986.

Les deux auteurs, l’un spécialiste des Almoravides et l’autre d’Imlil, s’appuient également sur les sources anciennes, comme l’historien et géographe al-Bakri, Ibn Khaldoun, Léon l’Africain et bien sûr Ibn Battouta.

«Sijilmassa et son destin saharien»

Ronald Messier, James Miller 100 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc

Tout au long des 400 pages, agrémentées de photos, de cartes et de plans, ils cherchent à démêler la légende de l’histoire, les perceptions des faits, à partir des données de la topographie, de l’archéologie, de l’étude des céramiques et des monnaies, mais aussi en questionnant les modèles théoriques de la ville islamique.

Loin de tout, Sijilmassa était néanmoins centrale, “d’une importance primordiale dans l’histoire de l’économie médiévale mondiale”, voire “un des éléments qui ont causé les Croisades”, tout en étant profondément ancrée dans l’histoire des dynasties marocaines.

La cité-État indépendante, fondée par les Midrarites en 757, fut d’abord le refuge des Kharijites. Elle connut une période brillante sous les Almoravides, fut reconfigurée par les Almohades, fut détruite en 1393 lors de la guerre civile entre des factions mérinides, puis connut ses dernières lueurs sous les Alaouites, qui reconstruisirent les infrastructures de l’oasis : “Au cours de leur règne, Sijilmassa, la ville de Tafilalet où ils avaient élu domicile, ne put guère préserver ses fondements spirituels et économiques. Mais un nouveau Maroc, ancêtre du Royaume actuel, prit forme.”

Cet ouvrage précis est destiné à un public motivé mais se lit aisément grâce à la place faite au récit. Il restitue une recherche de grande ampleur, qui a bénéficié d’importants moyens, car elle porte sur le berceau de la dynastie alaouite.

«Sijilmassa et son destin saharien»

Ronald Messier, James Miller 100 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc