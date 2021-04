Sois (l’exploiteur de) toi-même : Thierry Jobard dénonce la folie du “développement personnel”

Psychologie positive, spiritualité New Age, PNL, analyse transactionnelle, médiation, hygge, ikigaï, ho’oponopono, hypnose et autohypnose, ennéagramme, sylvothérapie, sans oublier le coloriage”, le libraire français Thierry Jobard fait l’inventaire des multiples tendances des livres de développement personnel qui depuis plusieurs décennies “produisent un maelström de papier, envahissant et néfaste pour le dos des libraires”, arrondissent leurs fins de mois, et surtout “s’occupent de vous” en “débitant des poncifs”.

C’est justement sur le sens de cette vogue multiforme, qui tend à remplacer les rayons de psychanalyse ou de sciences humaines, qu’il invite à s’interroger. La petite collection “Les Incisives” des éditions Rue de l’échiquier s’enrichit d’un coup de gueule salutaire contre ce tsunami de papier qui vous enjoint de devenir l’entrepreneur de vous-même, contre l’idéologie de “l’exploitation de soi par soi” avec les conséquences politiques…