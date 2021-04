Otmane El Azzaoui, bien dans ses pompes

A utonomie précoce

Né à Casablanca, Otmane El Azzaoui a l’esprit d’autonomie depuis sa jeunesse. Adolescent, il enchaînait les petits boulots. Mais c’est en parallèle à ses études universitaires à la faculté des sciences économiques de Casablanca qu’il développe sa fibre entrepreneuriale, grâce notamment à des projets parascolaires menés au sein du réseau d’entrepreneuriat social estudiantin Enactus. Après l’obtention d’un master en management des organisations et entrepreneuriat en 2017, le jeune lauréat ne perd pas de temps et décide de se lancer à son propre compte. Passionné par la mode et le marketing digital, il crée la même année son entreprise et lance la marque de chaussures pour homme Brave. “Je n’ai jamais postulé à une offre d’emploi, le salariat ne m’a jamais intéressé, je préfère rester libre quitte à prendre des risques”, nous confie-t-il.

American dream

