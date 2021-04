L'embarquement pour l'ombre de Jamal Boushaba

Esthète, il était, et dans Champs de nuit, la beauté est partout. Murmurée, ambiguë, voluptueuse et intranquille. “Car telle une statue et ta beauté devant moi / Au geste suspendu dans le marbre et le temps/ Est suprême jouissance infinie frustration”. On connaissait sa verve tonitruante, son regard affûté de critique, son goût passionné de la formule piquante, et on découvre un poète tout en subtilité, apposant les mots côte à côte sur le papier comme de petites touches de couleurs pastel, “rose douceâtre et délicat gris”, dans la retenue de l’émotion et des sentiments. On lit ce recueil comme on contemplerait une brume qui se dissipe au matin, emportant avec elle les passions et la vie. Il est question de douleur et d’adieu, mais, suprême élégance, la souffrance ici se dit à peine, et la note testamentaire s’énonce sur le mode du détachement. “Je vous ai déserté pour un…