Covid-19 : record mondial de contaminations quotidiennes en Inde

Les décès au cours des dernières 24 heures ont également atteint un record de 2.263, a précisé le ministère de la Santé, tandis que des responsables du nord et de l’ouest de l’Inde, y compris la capitale New Delhi, ont averti que la plupart des hôpitaux sont saturés et manquaient d’oxygène.

L’augmentation du nombre de cas survient alors que les incidents meurtriers au niveau des hôpitaux ne cesse d’augmenter. Un incendie dans un hôpital de la banlieue de Mumbai traitant des patients atteints de Covi-19 a tué 13 personnes, le dernier accident en date à frapper un établissement bondé de personnes atteintes du virus.

Mercredi, 24 patients sont décédés dans un hôpital public de l’État occidental du Maharashtra après l’interruption de leur approvisionnement en oxygène en raison d’un réservoir défectueux.

16 millions de contaminations

« C’est sombre. C’est grave … il y a une pénurie extrême de lits de soins intensifs« , a déclaré à la presse le ministre de la Santé de l’État oriental du Chhattisgarh.

Le Premier ministre indien Narendra Modi, dont le gouvernement a été largement critiqué pour avoir assoupli trop rapidement les restrictions anti-virus, a rencontré vendredi les ministres en chef des États les plus touchés.

Plus tard, il a déclaré que le gouvernement faisait un « effort continu » pour augmenter les approvisionnements en oxygène, appelant à travailler ensemble pour répondre aux besoins en médicaments et en oxygène et à lutter contre les pratiques de « marché noir ».

Au total, l’Inde a recensé à ce jour plus de 16 millions de contaminations et 187.000 décès.

L’Inde peine à contenir la propagation du virus malgré une vaste campagne de vaccination qui a administré plus de 135 millions de doses.

(MAP)