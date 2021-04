Dans les locaux d’ABA Technology, MHE se fait le chantre de la tech “made in Morocco”

Moulay Hafid Elalamy est optimiste. Et il le fait savoir : “Ça, c’est le Maroc d’aujourd’hui, alors imaginez celui de demain.” Alors qu’il prend la pose avec une cohorte de jeunes ingénieurs, le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie verte et numérique peine à cacher son sourire, que l’on devine derrière son masque. Ce mercredi 21 avril, MHE a inauguré le tout nouveau centre d’ingénierie, d’innovation et de services managés informatiques d’ABA Technology, perché au septième étage du Technopark de Casablanca. D’importants travaux de rénovation ont eu lieu pour relifter les lieux où plusieurs ingénieurs s’affairent à la fabrication de cartes électroniques ou la création d’interfaces utilisateurs.

Structuré autour d’un écosystème de cinq filiales porté sur l’innovation, ABA Technology se revendique l’un des rares “opérateurs…