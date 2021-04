PAM vs RNI : Ouahbi accuse Akhannouch de profiter de sa position de ministre pour gagner des votes

Abdellatif Ouahbi a jeté un pavé dans la mare. Invité d’une conférence organisée par la Fondation Fkih Tetouani le samedi 17 avril, le patron du PAM a laissé éclater sa colère face au RNI et à son président Aziz Akhannouch. Deux heures durant, l’homme qui refuse d’être “châtié à cause des erreurs de (ses) prédécesseurs” répondait aux questions de quatre journalistes. “Les autres chefs de partis viendront à ma place et je mesurerai la température par rapport aux questions qui leur seront posées”, a-t-il lancé à l’assistance en préambule de son intervention.

Plus d’une heure après le début de la rencontre retransmise sur sa page Facebook , il répond à une avalanche de questions d’ordre social : “Le Chef du gouvernement doit être strict, quitte à taper un peu du poing sur la table, et…