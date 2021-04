À la recherche du goût perdu, le tagine de kefta aux œufs par Fatéma Hal

Si les cuisines de Fatéma Hal étaient encore ouvertes, avec cet assortiment, c’est à coup sûr l’odeur du Maroc qui animerait sinus et papilles du 11e arrondissement parisien. Selon elle, le tagine de kefta aux œufs est un plat qui plaît. Simple, rapide, traditionnel, “c’est un mélange qui rassemble. C’est le parfum d’un pays qui se teinte de persil, de coriandre, de menthe et de cumin, partout, encore et toujours. Réalisé pour les plus jeunes ou les plus anciens, il n’a pas vocation à la perfection. Ce qu’il incarne avant tout, c’est une histoire”.

