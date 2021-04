Arrivée à Beyrouth du premier lot des aides alimentaires destinées aux forces armées et au peuple libanais

Le premier lot des aides alimentaires destinées, sur instructions du roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'Etat-Major général des Forces armées royales (FAR), aux forces armées et au peuple libanais, est arrivé samedi matin à bord de deux avions militaires marocains ayant atterri à l'aéroport militaire de Beyrouth.

Par La Rédaction