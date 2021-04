Un voyage intime de Leïla Slimani

Leïla Slimani, à la demande de son éditrice, est invitée à passer une nuit blanche dans un musée vénitien.

“Cette nuit mes disparus vont me rejoindre” est déjà un signe qu’il s’agit pour l’auteure d’une expérience intime.

En visitant le musée, consacré à l’art contemporain, elle découvre un arbre identique à celui situé devant la maison de son enfance à Rabat, dont les fleurs embaumaient les nuits de son adolescence.

À partir de là, elle commence à évoquer les siens disparus, sa propre vie et comment elle est arrivée à l’écriture… et surtout comment elle vit l’entre-deux de ceux “qui ne sont pas tout à fait ici et plus tout à fait là-bas”.

Le Parfum des fleurs la nuit, de Leïla Slimani, éditions Stock (2021)