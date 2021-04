La Méditerranée a, depuis la nuit des temps, concentré les plus anciennes civilisations et nourri les fantasmes les plus fous.

L’Histoire de l’humanité ne peut s’écrire sans l’apport de cette Mare Nostrum que les peuples des deux rives ont en partage, pour le meilleur et pour le pire.

D’ailleurs, elle a toujours figuré au centre de ce qu’on appelait alors “le monde connu”.

“L’Oriental et la Méditerranée au-delà des frontières” est un Beau-livre de la professeure d’histoire moderne, Leila Maziane, consacré au Maroc, à ses racines méditerranéennes, arabes et africaines.

L’historienne y dissèque les relations qu’ont eues les Marocains avec la Méditerranée à travers l’Histoire.

L’Oriental et la Méditerranée, au-delà des frontières (avec coffret), de Leïla Maziane, éd. La Croisée des chemins (2020)