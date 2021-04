Ayoub Touati: “Les femmes sont le groupe le plus dynamique au sein de la première chambre du parlement”

Q u’est-ce qui explique la faible participation des femmes députées dans les domaines de l’action parlementaire?

Les femmes sont le groupe le plus dynamique au sein de la première chambre du parlement, malgré leur nombre relativement faible. Le problème réside au niveau de leur présence dans les instances de prise de décision et la nature des commissions dans lesquelles elles siègent. Malheureusement, les partis politiques ne favorisent pas leur participation dans l’action parlementaire ou la vie politique en général. A cause de certaines pratiques malsaines, les femmes ne peuvent concurrencer les hommes et doivent obligatoirement attendre les listes nationales (devenues régionales) pour avoir une chance de participer. L’attention portée par…