Abdallah Bensmain : “J’appartiens à une génération de combat”

Dans Symbole et idéologie, Abdallah Bensmain regroupait ses entretiens avec Roland Barthes, Abdellah Laroui et Jean Molino. S’il cumule plus de 46 ans de carrière dans le journalisme, il a baigné dans la génération de Mohamed Khaïr-Eddine et Abdelkébir Khatibi à ses débuts. Aujourd’hui, ses coups de cœur contemporains sont Mahi Binebine et Mohamed Leftah. Profondément empreint d’une génération marquante et révolue d’écrivains, Abdallah Bensmain demeure pourtant catégorique : “La nostalgie, ce n’est pas pour moi”. Entretien sur l’évolution de la littérature au fil d’un demi-siècle, avec un fin observateur passionné.

Vous avez publié un article sur les médisances entre Tahar Ben Jelloun et Yasmina Khadra, où le premier accuse le second d’imposture. Plus généralement, pensez-vous que les querelles entre écrivains soient coutumières ?

Il y en…