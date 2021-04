Pour Antonio Guterres, la lutte mondiale contre le coronavirus est un échec

Appuyer une riposte mondiale équitable et un relèvement économique face à la pandémie met le multilatéralisme à l’épreuve. Jusqu’à présent, c’est un test auquel nous avons échoué« , a-t-il dit, lors d’un discours à l’ONU devant un forum sur le financement du développement. “La vaccination n’en est qu’un exemple. Seuls 10 pays à travers le monde concentrent environ 75 % des vaccinations mondiales”, a dénoncé Antonio Guterres. “De nombreux pays n’ont pas encore commencé à vacciner leurs personnels de santé et les citoyens les plus vulnérables. Une pénurie mondiale de vaccins menace la santé et le bien-être de chacun”, a-t-il ajouté. Pour le chef de l’ONU, “nous avons besoin d’un accès équitable aux vaccins pour tous, partout”.

“Le même manque de solidarité” se retrouve en matière d’aide économique, selon lui. “Certains pays ont mobilisé des programmes de secours d’une valeur de plusieurs milliards de dollars, tandis que de nombreux pays en développement font face à un fardeau de la dette insurmontable qui mettra les Objectifs de développement durable complètement hors de portée si une correction n’est pas apportée”, a-t-il souligné. “En 2019, avant même la pandémie, 25 pays dépensaient davantage pour le service de la dette que pour l’éducation, la santé et la protection sociale réunies”, a-t-il rappelé.

“L’aide au développement est plus que jamais nécessaire et j’exhorte les donateurs et les institutions internationales à se mobiliser”, a affirmé Antonio Guterres. “Le soutien du G20 à une prolongation de l’Initiative de suspension du service de la dette jusqu’à la fin de cette année est le bienvenu, mais je demande une nouvelle prolongation jusqu’en 2022”, a-t-il précisé. La pandémie du nouveau coronavirus a fait, a affirmé le chef de l’ONU, “plus de 3 millions de morts” depuis décembre 2019 et provoqué “la pire récession en 90 ans”. Elle a “fait retomber quelque 120 millions de personnes dans l’extrême pauvreté, tandis que l’équivalent de 255 millions d’emplois à temps plein ont été perdus”, a-t-il déploré.