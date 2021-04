Al Oula, 2M, Medi 1 TV : que voir sur les chaînes nationales pendant ramadan ?

L e programme sur Al Oula

Ahlam City sera diffusé tous les jours à 18 h 30, une comédie loufoque réalisée par Mourad El Khaoudi avec Omar Lotfi et Fatima Zahra Bennacer en tête d’affiche. La série retrace l’histoire de Zineb, qui, après avoir fraîchement acquis la propriété de ses rêves, se retrouve en conflit avec son voisin Zaitouni.

Kehwa Ness Ness, une comédie sociale réalisée par Hicham El Jebbari diffusée tous les jours à 19 h 10. La série propose d’aborder avec un ton léger des phénomènes sociaux. On y retrouvera Mohammed Bassou, Mohammed Atir, Badia Senhaji.

Bnat Lassas à 20 h 30, un récit de vie réalisé par Driss Aroukh. Cette série touchante suit Aïcha et Hanane. Addict au jeu et à l’alcool, leur père a tout vendu. Loin de leur village natal, elles se retrouvent sans toit à Casablanca jusqu’à ce que Ghita, une dame de la haute bourgeoisie, accepte d’embaucher leur mère en tant que domestique.

Et pour finir, à 22 h 15, on retrouve la série à succès Al Madi la Yamout de Hicham Jebbari, pour sa deuxième saison. Saâd El Ghali et sa famille croyaient en avoir fini avec le cycle infernal de la vengeance dans lequel ils avaient été entraînés. Rachid El Ouali, Fatima Khair et Amine Ennaji font partie du casting.

En plus des rendez-vous quotidiens, la première chaîne propose des rendez-vous hebdomadaires comme Al Bouyout Asrar, les lundis à 22 h 45. Cette série dramatique de Alae Akaaboune présente l’histoire d’un homme d’affaires cupide et avide de pouvoir, qui voit le sort se retourner peu à peu contre lui.

Mais aussi des séries documentaires comme Amalay, qui nous fait partir à la découverte des régions marocaines et des patrimoines locaux, tous les mercredis à 23 h 30.

Et bien d’autres programmes à découvrir ici.

Le programme sur 2M

Sur la deuxième chaîne, la programmation sera très riche puisqu’elle propose une douzaine de programmes inédits pour le mois de ramadan.

Tous les soirs, un rendez-vous sitcom originale Koulna Mgharba à 20 h, réalisée par Safae Baraka et scénarisée par Bouchra Malek, et Kissariat Oufella à 22 h 15, réalisée par Rachid El Ouali. Ces deux sitcoms réunissent pour la première fois les stars de la comédie nationale.

Les téléspectateurs découvriront, entre les deux sitcoms, Bab Lbhar à 20 h 45, une série dramatique réalisée par Chawki El Oufir, ou encore Chahid Kabl Al Hadf à 21 h 15.

On n’oublie pas, bien sûr, comme chaque année, le rendez-vous caméra cachée à 19 h 30 pendant le ftour.

Aussi, Hassan El Fed reviendra cette année sur nos écrans durant ce mois de ramadan à travers une nouvelle saison de El Fed TV. Elle sera diffusée après la capsule Fin ghadi, une émission de vulgarisation culturelle où les animateurs sillonnent les villes du royaume en petit taxi.

À partir de 23 h 45, le public retrouvera Hdidan et Bent L’Haraz avec Kamal Kadimi dans son rôle cultissime de “Hdidan”.

2M propose aussi aux téléspectateurs deux séries hebdomadaires : Dayzou Lakwam, chaque lundi à 22 h 45, une comédie dramatique réalisée par Ilham El Alami sur un scénario de Adnane Mouhejja. Dar Selâa tous les jeudis à 22 h 45, une fiction réalisée par Mohammed Amine Mounna et scénarisée par Meriem Drissi.

Découvrez la grille complète des programmes en cliquant sur ce lien.

Le programme sur Medi 1 TV

Medi 1 TV mise gros sur son programme ramadanesque. La chaîne satellitaire marocaine a pour mot d’ordre, pendant ce mois sacré, de faire découvrir la richesse du patrimoine national et son rayonnement en Afrique.

Medi 1 TV diffusera en direct, de 18 h à la rupture du jeûne, Kbel l’ftour, qui sera l’occasion de revenir sur la richesse spirituelle du Maroc, sur son art culinaire et sur des interviews d’artistes avec des reportages conjugués à des rendez-vous d’information.

Avec la nouvelle production Mamlakat Alawlyae, la chaîne souhaite plonger son public dans “le Royaume des Saints” du Maroc à travers les siècles. D’éminents intellectuels du monde musulman, de Fès à Damas en passant par Istanbul et Alexandrie, seront convoqués.

Dans la même optique, l’émission Zawayas proposera un voyage spirituel au cœur des confréries. À travers cette émission, Medi 1 TV veut montrer le rôle prépondérant joué par les imams et soufis du royaume dans l’expansion de ses “zawayas”.

Dans un autre registre, Food Bladi sera un clin d’œil aux chefs marocains qui contribuent au rayonnement de notre patrimoine culinaire à l’international.

Enfin, l’émission Andaloussiyate se veut une respiration musicale au moment de la rupture du jeûne. Un instant de partage et de sérénité en famille pour savourer la créativité poétique et spirituelle héritée de la culture andalouse.

Retrouvez tous les programmes de Medi 1 TV ici.