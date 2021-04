Myriam Benraad : “En Jordanie, on découvre les tensions et clivages dynastiques au sein de la dynastie hachémite”

Q ue s’est-il passé en Jordanie ?

La Jordanie a connu un incident au sein de la dynastie hachémite qui, dans un contexte assez calme politiquement, a été synonyme d’une perturbation du pouvoir. Cet incident a aussi été une occasion pour la population jordanienne de découvrir qu’il y a des tensions et des clivages dynastiques autour de la succession entre membres de la famille royale, en l’occurrence entre le roi Abdallah II et son demi-frère le prince Hamzah. Ces tensions n’ont pas duré très longtemps puisqu’il y a eu réconciliation sous forme d’une rencontre et de la quasi-signature d’un serment d’allégeance, qui suit les…